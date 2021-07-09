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На Банковой, но без должности. Чем дальше займется Юлия Мендель

9 июля 2021 18:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Зеленского отметили вклад, который внесла в создание и развитие новой системы государственной коммуникации его экс-спикер

Юлия Мендель остается в команде Зеленского. Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Юлия Мендель остается в команде Зеленского. Фото: instagram.com/iuliia_mendel

После увольнения с должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель продолжит работать в команде Владимира Зеленского.

Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе Офиса президента.

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"Сегодня завершилась процедура трансформации информационного направления в Офисе главы государства. Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента Украины и продолжит работать в нашей команде", – отметили на Банковой.

Экс-спикеру выразили благодарность за "вклад в создание и развитие новой системы государственной коммуникации" после 2019 года, а также за налаживание "качественных и содержательных связей с представителями иностранных СМИ" и "искренность в общении с украинскими журналистами".

Сама Юлия Мендель сказала в эфире канала "Украина 24", что указ о ее назначении советником главы Офиса президента Андрея Ермака должен быть подписан уже в ближайшее время.

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Напомним, ранее в этом день на сайте президента появился указ об увольнении Мендель с должности спикера президента и назначении на ее место ведущего телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.

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При этом новости Юлия Мендель еще в мае написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Однако далеко она не уйдет – советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, какую новую должность она получит.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июля, смотрите в видеосюжете:

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