Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги Мендель

Порошенко намагався побудувати формулу української ідентичності на трьох китах – війні, мові та вірі, але не вийшло

Мендель не дає шансів Порошенко. Колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель опублікувала новий фрагмент своєї книги, в якому описала правління п'ятого президента України Петра Порошенка, зазначивши, що більше у нього немає шансів на президентство.

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Про це вона написала в Facebook.

За її словами, з 2016 року почався новий політичний період України, коли вже два роки ми боронили свою незалежність і належність до європейської сім'ї. Ось тільки зміни були повільними і малопомітними всередині країни: поки в селах жили без газу і чверть населення животіла за межею бідності, у владі не вщухали гучні корупційні скандали через хабарі в сотні тисяч і мільйони доларів.

"Оточення президента Петра Порошенка загрузло у корупційних скандалах і лицемірстві, інформаційна політика будувалася на агресії, брехні і відсталому, неприродному консерватизмі... Європа була недосяжною без європейських політиків. Петро Порошенко і його команда залишалися дрібними радянськими злодіями, які дорвалися до бюджетного корита", – пише в своїй книзі Мендель.

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Вона зазначає, що Порошенко намагався побудувати формулу української ідентичності на армії, на якій наживалося його оточення, мові, якою не спілкувалися в його родині, і вірі, яку він ототожнював з автокефалією Української церкви і "яку перетворив на попсовий електоральний тур із Томосом".

"Та що більше він насаджував свою формулу, то більш неприродною вона виявлялася. І як наслідок викликала відторгнення у більшості суспільства, як погано підібрана шкіра, що не прижилася під час невдалої косметичної операції", – пише колишня прессекретарка Зеленського.

Мендель зазначає, що після поразки на президентських виборах у 2019 році Порошенко почав розділяти суспільство, використовуючи дуже чутливі теми патріотизму, мови тощо.

"...Розділяючи українське суспільство питаннями мови, когось визначаючи як кращих патріотів, когось — як гірших, укидаючи в інформаційний простір дражливі для суспільства речі, що спотворюють реальність. Він заполонив українські соцмережі ботами, виводив людей на вулиці, вливав фінанси в медійні (і соцмедійні) канали. Тож кампанія 2019-го стала чи не найбруднішою в історії України ... Він не побажав жити за законами цивілізованої демократії. І навіть зовні прикидаючись великим гетьманом сучасності, діяв методами "авторитета" 90-х", – написала вона у своїй книзі.

Нагадаємо, Мендель вже не вперше викладає фрагменти своєї книги. Нещодавно вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик.

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