Одна из первых в мире – Украина эвакуировала из сектора Газа граждан трех стран

Сейчас они находятся в Каире, однако в скором времени вылетят в Киев

Украина эвакуировала из сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии / Фото: МИД Украины

Украина успешно эвакуировала из сектора Газа 109 украинцев, а также 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Сейчас они находятся в Каире, однако в скором времени вылетят в Киев.

Реклама

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее", – отметил он.

Также дипломат подчеркнул, что Украина одной из первых стран мира успешно выполнила гуманитарную миссию.

"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", – добавил Кулеба.

Реклама

Напомним, неделю назад глава правительства Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять меры для эвакуации украинцев, находящихся в секторе Газа.

Также мы писали, что "Укрзализныця" примет участие в эвакуации более 100 украинцев и членов их семей из сектора Газа, которые сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь".