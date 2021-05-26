Одна з перших в світі – Україна евакуювала з сектору Газа громадян трьох країн

Зараз вони знаходяться в Каїрі, проте незабаром вилетять до Києва

Україна евакуювала з сектора Газа громадян України, Молдови та Болгарії / Фото: МИД Украины

Україна успішно евакуювала з сектора Газа 109 українців, а також 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Зараз вони знаходяться в Каїрі, проте незабаром вилетять до Києва.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

"Україна і Єгипет доклали величезних зусиль для забезпечення коридору безпеки. Операцію двічі відкладали, але ми виконали її", – зазначив він.

Також дипломат підкреслив, що Україна однією з перших країн світу успішно виконала гуманітарну місію.

"Ми ніколи не кидаємо своїх громадян і допомагаємо партнерам. Вдячний Єгипту і всій українській дипломатичній команді за успішну співпрацю", – додав Кулеба.

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Нагадаємо, тиждень тому глава уряду Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству інфраструктури вжити заходів для евакуації українців, які перебувають у секторі Газа.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" візьме участь в евакуаціїпонад 100 українців і членів їх сімей з сектору Газа, які сьогодні прибудуть спеціальним рейсом з Каїра в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".