Партия Ляшко вошла в шестерку электоральных симпатий украинцев – опрос

По Радикальная партия готовы голосовать 5,6% тех, кто определился с выбором

Радикальная партия Олега Ляшко вошла в ТОП-6 лидеров парламентского рейтинга.

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Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает социологическая группа "Рейтинг".

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то из тех, кто готов голосовать и определился с выбором:

"Слугу народа" поддержали бы 21,6%;

"Оппозиционную платформу – За жизнь" – 17,4%;

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"Европейскую солидарность" – 14,5%;

"Батькивщину" – 10,9%;

"Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,7%;

Радикальную партию – 5,6%.

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Остальные партии набрали бы меньше пятипроцентного проходного барьера: "За будущее" – 3,7%, "Свобода" – 3,2%, УДАР Виталия Кличко – 3,1%, Партия Шария – 2, 9%, "Голос" и "Сила и честь" – по 2,8%, "Наш край" – 2,2%.

Если посмотреть на динамику в период с прошлых парламентских выборов, то заметно, что Радикальная партия существенно укрепила позиции в рейтинге (в 2019-м было 4,01%), в то время, например, как партия власти – "Слуга народа" – потеряла половину сторонников (2019 было 43,16%).

Опрос прошел 2-4 января 2021 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выпустил клип о борьбе со "скотиняками", в котором предстал в образе спасителя всей планеты.

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Также напомним, что Ляшко заявил о госбюджете-2021: Без чиновников Украины проживет без врачей – нет.

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