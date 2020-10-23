Олег Ляшко выпустил клип про борьбу со "скотыняками": видео

Олег Ляшко выпустил клин на песню "Не відступай!", которую он ранее исполнил в Черниговской области.
Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
По сюжету Ляшко, оставив политическую арену, поселился в селе и занимается местным досугом – колет дрова топлес. Однако спокойно провести время в глуши ему помешали люди в черном, которые приехали и сообщили, что "планета в опасности" и что "злодей напал на Землю".
"Скотыняка такая", – говорит Ляшко.
Он надевает белую рубашку, галстук, берет свой неизменный "аксессуар" – вилы – и отправляется спасать человечество.
Напомним, что видео со съемок ролика Олег Ляшко выложил на своей странице в соцсети еще на прошлой неделе.
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