Олег Ляшко выпустил клип про борьбу со "скотыняками": видео

В ролике Ляшко предстал в образе спасителя всей планеты

Олег Ляшко выпустил клин на песню "Не відступай!", которую он ранее исполнил в Черниговской области.

Реклама

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

По сюжету Ляшко, оставив политическую арену, поселился в селе и занимается местным досугом – колет дрова топлес. Однако спокойно провести время в глуши ему помешали люди в черном, которые приехали и сообщили, что "планета в опасности" и что "злодей напал на Землю".

"Скотыняка такая", – говорит Ляшко.

Он надевает белую рубашку, галстук, берет свой неизменный "аксессуар" – вилы – и отправляется спасать человечество.

Реклама

Напомним, что видео со съемок ролика Олег Ляшко выложил на своей странице в соцсети еще на прошлой неделе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама