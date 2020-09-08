Отравление Навального: Меркель назвала условие заморозки "Северного потока – 2"

Вопрос введения санкций против РФ за отравление российского оппозиционера Алексея Навального должен приниматься Германией в согласовании с европейскими партнерами, исключая односторонний ответ.

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Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине, сообщает Bloomberg.

Меркель заметила, что химическая атака на Навального была направлена ​​не против Германии и поэтому является проблемой для всего Европейского Союза.

В то же время, она указала, что еще не приняла окончательное решение о том, затронут ли какие-либо действия против Москвы газопровод "Северный поток – 2".

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Напомним, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: канцлер Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел Хайко Маасом, чтопозиция Берлина относительно "Северного потока – 2" будет зависеть от расследования отравления Навального.

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А один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство "Северного потока – 2".

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