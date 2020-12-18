Освобождала Краматорск от боевиков. Что известно о новом министре Юлии Лапутиной

Новый министр по делам ветеранов Юлия Лапутина вторая в истории независимой Украины женщина-генерал, принимала активное участие в освобождении Краматорска в начале войны на Донбассе. Входила в спецподразделение СБУ по разведке.

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Служба в СБУ

Ей 53 года. Службу в рядах Службы безопасности Украины начала в 1992 году в должности оперуполномоченной подразделения контрразведки.

Позже попала старшим офицером в антитеррористический центр СБУ "Альфа". Во время службы участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра спецопераций "А" СБУ.

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В 2014 году была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности при СБУ.

25 марта 2020 года ей присвоено воинское звание генерал-майора, и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

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До последнего времени была членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины

Участие в АТО

14 апреля 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". Позже она вспоминала, что, вылетая на Донбасс, они не знали, что здесь происходит, и только на месте поняли, что оказались в осаде.

Она наладила контакты с проукраинскими активистами, занималась разведкой, сбором и передачей информации в Киев. С помощью активистов выезжала в город для оценки ситуации. Неоднократно вела переговоры с местными сепаратистами, целью которых было штурмовать блокпосты украинских военных, благодаря чему штурма удалось избежать.

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Во время оккупации Краматорска пророссийскими формированиями благодаря помощи проукраинских активистов было сделано радиообращение к жителям города от имени украинского правительства с рекомендациями по выживанию во время обстрелов, а также заверения относительно возвращения города под контроль Украины.

Юлия Лапутина в сентябре-декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов в связи с проблемами со здоровьем. Позже стало известно, что Бессарабу хотят дать новую должность.

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