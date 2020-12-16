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Уволенному из Кабмина Бессарабу хотят дать новую должность – нардеп

16 декабря, 13:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас экс-министр на больничном, более того – он в больнице

Сергей Бессараб был уволен с должности министра по делам ветеранов по состоянию здоровья и ему хотят предложить должность с более низкой нагрузкой.

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Об этом рассказала журналистам замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНИАН.

По ее словам, сейчас экс-министр на больничном, более того – он в больнице, поэтому и не смог прийти в раду и отчитаться о своей работе.

"Я общалась с профильным комитетом, и они нормально о нем отзывались. Но, очевидно, по состоянию здоровья он не может полноценно выполнять свои обязанности. Но я знаю, что премьер-министр все-таки то ли предложил, то ли предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы", – сказала Кравчук.

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Отметим, что накануне Бессараб подал заявление на увольнение по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.

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Как сообщали новости "Сегодня", заменить Бессараба в этом министерстве может генерал-майор Юлия Лапутина. 15 декабря на вечернем заседании фракции "Слуга народа" при участии президента Украины обсуждались пять кандидатов в Кабмин. В СН отмечали, что голосование за их назначение планируется на четверг-пятницу.

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