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Генерал СБУ Юлия Лапутина назначена министром по делам ветеранов

18 декабря, 12:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министерством будет руководить вторая в истории независимой Украины женщина-генерал

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов, после того, как с этой должности сняли Сергея Бессараба. Соответствующий проект постановления поддержали 248 народных депутатов.

"Кандидат имеет существенный профессиональный опыт в сфере безопасности, обороны. Знает проблематику ветеранов не на словах, а на практике", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления Лапутиной.

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Сама Лапутина в своем выступлении напомнила, что в Украине более 400 тысяч участников боевых действий, которые прошли войну на Донбассе.

"Фактически – это наша вторая армия, которая прошла испытания, мотивирована и умеет воевать. Когда приходит весть о потерях на фронте – мы все понимаем это как трагедию. Но когда есть информация, что очередной ветеран потерял контроль из-за посттравматического синдрома и покончил с собой – разве это не такая же трагедия? Все это потери из-за войны. Последствия войны мешают человеку спокойно вернуться к мирной жизни. Поддержка ветеранов – это очень непростой вопрос", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря в парламенте рассматривали трех кандидатов в Кабинет министров. Так, главу Госгеокадастра Романа Лещенко назначили министром аграрной политики.

Экс-директору "Нафтогаза" Юрию Витренко повезло меньше – депутаты отказались назначить его вице-премьер-министром – министром энергетики.

Потом случилось скандальное голосование за министра образования. Рада таки назначила Сергея Шкарлета, который до этого временно исполнял обязанности главы МОН. Однако сессионный зал неодобрительным гулом воспринял это назначение. Депутаты даже собирают доказательства "кнопкодавства" при голосовании, чтобы отменить его результаты.

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Верховная Рада Минветеранов Юлия Лапутина

Источник: Сегодня

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