Особый статус Донбасса, бюджет-2021 и НАПК: Рада рассмотрит важные законы

В Верховной Раде завтра намечается важный день – народные депутаты будут рассматривать и госбюджет на 2021 год, и голосовать по Донбассу, Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и перенесут свою работу на конец января.

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Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, сегодня перед Согласительным советом депутаты собрались у главы ВР Дмитрий Разумкова для обсуждения плана работы на этой пленарной неделе. Он отметил, что кадровые вопросы не обсуждали. О чем шла речь:

Проговорили процедуру голосования по продлению закона об особом статусе Донбасса: "Будет все быстро и завтра".

По законам о возвращении полномочий НАПК : "Выглядит так, что тоже будет консенсус и завтра пройдет за основу и в целом".

: "Выглядит так, что тоже будет консенсус и завтра пройдет за основу и в целом". По графику работы Рады: "Пленарные недели Рады с локдауна сдвинут на конец января.

Бюджет-2021 завтра: "Выглядит так, что голоса есть с запасом".

Уже на Согласительном совете Дмитрий Разумков подтвердил, что завтра будут рассмотрены вопросы бюджета, НАПК, а в четверг рассмотрят законопроект об инвестиционных нянях.

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде заговорили о ротации в Кабмине – до конца года могут назначить и уволить некоторых министров.

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