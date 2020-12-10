Комитет Рады одобрил законы о возобновлении полноценной работы НАПК

Депутаты поддержали два законопроекта, один из которых касается проверки деклараций судей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики одобрил законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и рекомендовал его парламенту принять за основу и в целом.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Председатель комитета Анастасия Радина подчеркнула, что в документе предусмотрено, что проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но при этом введен и механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

По ее словам, комитет учел и вывод Венецианской комиссии в части, что, если КСУ не обосновал свое решение о неконституционности норм о полномочиях НАПК, то их можно вернуть.

"Конституционный суд ничего не говорил, в чем проблема с полномочиями в отношении всех субъектов (декларирования)", – сказала она.

Реклама

Также комитет одобрил еще один законопроект из "пакета НАПК" №4471, который регулирует особенности проверки деклараций судей. В Кодекс Украины об административных правонарушениях добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

"Основной способ вручения таких протоколов – путем отправки по почте. Вместе с тем судье, судье КСУ дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия – для судьи, или главы КСУ – для судьи этого суда. Также установлено, что НАПК, если не получило в установленные сроки (месяц. – Ред.) объяснения судьи, может передавать документы на рассмотрение в суд", – объяснила Радина.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, которое также было отменено Конституционным судом 27 октября. Депутаты определили, какое наказание будет для чиновников за недостоверное декларирование и невнесение данных в декларацию.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама