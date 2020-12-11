В Раде заговорили о ротации в Кабмине: кого могут уволить и назначить

Степанова точно пока не уволят. Железняк рассказал о возможной ротации в правительстве

На следующей неделе Верховная Рада планирует не только госбюджет-2021 принять, но и рассмотреть несколько кадровых вопросов – назначение и, возможно, увольнение некоторых министров в Кабмине.

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Об этом написал в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что следующая пленарная неделя может оказаться полна сюрпризов. В понедельник будет заседать бюджетный комитет для утверждения финального текста по госбюджету на следующий год.

Также ожидаются назначения в Кабмин:

министр образования (кандидат: и.о. главы МОН Сергей Шкарлет);

вице-премьер-министр энергетики (кандидат: экс-директор "Нафтогаза" Юрий Витренко).

Возможные увольнения из Кабмина:

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министр Кабинета министров (сейчас Олег Немчинов);

министр по вопросам ветеранов (Сергей Бессараб);

возможно, министр экологии (Роман Абрамовский).

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В то же время Железняк уверен, что до конца локдауна министра здравоохранения Максима Степанова точно не будут увольнять.

Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде" говорил, что до конца года Кабмин буде принимать решение по назначению министра энергетики (сейчас там временно исполняющий обязанности) и уже есть две кандидатуры. Кадровые перестановки в правительстве могут быть и до конца года, и в следующем – все будет зависеть отдельно по каждому направлению.

"Вопрос готовности: по отдельным направлениям готовность уже созрела и уже сложилась, по отдельным ведется еще работа. Здесь вопрос – растягивать этот процесс, или его собрать и мгновенно решить все вопросы", – сказал Шмыгаль.

Отметим, что на следующей пленарной неделе также планируется рассмотреть пакет законов о Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Как сообщали новости "Сегодня", комитет Рады уже одобрил законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и по судьям КСУ.

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