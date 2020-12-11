Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости политики

В Раде заговорили о ротации в Кабмине: кого могут уволить и назначить

11 декабря, 14:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Степанова точно пока не уволят. Железняк рассказал о возможной ротации в правительстве

На следующей неделе Верховная Рада планирует не только госбюджет-2021 принять, но и рассмотреть несколько кадровых вопросов – назначение и, возможно, увольнение некоторых министров в Кабмине.

Реклама

Об этом написал в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что следующая пленарная неделя может оказаться полна сюрпризов. В понедельник будет заседать бюджетный комитет для утверждения финального текста по госбюджету на следующий год.

Также ожидаются назначения в Кабмин:

  • министр образования (кандидат: и.о. главы МОН Сергей Шкарлет);
  • вице-премьер-министр энергетики (кандидат: экс-директор "Нафтогаза" Юрий Витренко).

Возможные увольнения из Кабмина:

В тренде
Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси
  • министр Кабинета министров (сейчас Олег Немчинов);
  • министр по вопросам ветеранов (Сергей Бессараб);
  • возможно, министр экологии (Роман Абрамовский).
Реклама

В то же время Железняк уверен, что до конца локдауна министра здравоохранения Максима Степанова точно не будут увольнять.

Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде" говорил, что до конца года Кабмин буде принимать решение по назначению министра энергетики (сейчас там временно исполняющий обязанности) и уже есть две кандидатуры. Кадровые перестановки в правительстве могут быть и до конца года, и в следующем – все будет зависеть отдельно по каждому направлению.

"Вопрос готовности: по отдельным направлениям готовность уже созрела и уже сложилась, по отдельным ведется еще работа. Здесь вопрос – растягивать этот процесс, или его собрать и мгновенно решить все вопросы", – сказал Шмыгаль.

Отметим, что на следующей пленарной неделе также планируется рассмотреть пакет законов о Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Как сообщали новости "Сегодня", комитет Рады уже одобрил законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и по судьям КСУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада министры Кабинет министров Ярослав Железняк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гройсман считает, что январский локдаун – это безысходность
Гройсман считает, что январский локдаун – это безысходностьПолитика
Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону о КСУ
Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону о КСУПолитика
У народного депутата Столара умерла старшая дочь
У народного депутата Столара умерла старшая дочьПолитика
Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за Украины
Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за УкраиныПолитика
В Киеве побили нардепа Юрченко: СМИ узнали подробности
В Киеве побили нардепа Юрченко: СМИ узнали подробностиПолитика
В 2021 году денег уже не будет: Яценюк о новом транше ЕС в 600 миллионов
В 2021 году денег уже не будет: Яценюк о новом транше ЕС в 600 миллионовПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять