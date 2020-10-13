"Скоро вас удивлю": Ляшко анонсировал возвращение в политику (видео)

Подкачавшийся политик рубит дрова и кормит скот в селе, однако страна нуждается в нем

Бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко анонсировал свое возвращение в большую политику.

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Видеоролик с кратким названием "Скоро вас удивлю" самый эпатажный украинский политик выложил на своей странице в Facebook.

По сюжету ролика, Ляшко ведет уединенный образ жизни в селе: кормит мелкий рогатый скот, общается с соседками, рубит дрова и смачно пьет воду из ведра, обливая при этом накачанный физическим трудом торс. Однако вопрос обливания "завис" по причине отсутствия запасных брюк у политика.

В перерывах между съемками Олег Валериевич рассказал членам видеогруппы, что легендарные вилы с ним уже больше 10 лет, а идея их использования возникла у Николая Александровича Лозы, бывшего председателя Борзнянского райисполкома Черниговской области, скончавшегося в декабре 2018 года.

"Сценарий – Ляшко политический пенсионер, но без Ляшко страна разваливается, поэтому нужно сделать все, чтобы спасти страну", – кратко рассказал суть видео лидер Радикальной партии.

Посетители странички политика оставили десятки положительных откликов и сотни лайков.

Видео: Facebook

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"Вилы – это сильное оружие, и талисман. – Скажите пожалуйста, это клип или кино будет? – Как же мы за вами соскучились, возвращайтесь. – Голливуд отдыхает. – Круто! Намного веселее, чем в ВР штаны протирать. – Ой, что будет. – Возвращайтесь скорее", – пишут они.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Ляшко жестко прокомментировал подкуп избирателей на Черниговщине.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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