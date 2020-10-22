"Всіх скотиняк візьмем на вила": Олег Ляшко спел песню

В песне Ляшко призвал своих слушателей не отступать

Олег Ляшко исполнил песню перед жителями поселка городского типа Куликовка в Черниговской области. Видео выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.

Реклама

Припев повторяет коронную фразу Ляшко о "скотыняках" (на языке оригинала):

"Не відступай – у правді сила.

Всіх скотиняк візьмем на вила"...

В тренде Опустевший Карабах. Куда уезжают люди

Напомним, на прошлой неделе Олег Ляшко анонсировал свое возвращение в большую политику, выложив на своей странице в соцсети короткое видео со съемок ролика.

Реклама

Также мы писали, что в Бахмаче в штабе одного из кандидатов в народные депутаты обнаружили "чернуху" ​​против Олега Ляшко, а также сеть подкупа избирателей на местных выборах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама