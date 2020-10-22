"Всіх скотиняк візьмем на вила": Олег Ляшко спел песню

Олег Ляшко исполнил песню перед жителями поселка городского типа Куликовка в Черниговской области. Видео выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.
Припев повторяет коронную фразу Ляшко о "скотыняках" (на языке оригинала):
"Не відступай – у правді сила.
Всіх скотиняк візьмем на вила"...
Напомним, на прошлой неделе Олег Ляшко анонсировал свое возвращение в большую политику, выложив на своей странице в соцсети короткое видео со съемок ролика.
Также мы писали, что в Бахмаче в штабе одного из кандидатов в народные депутаты обнаружили "чернуху" против Олега Ляшко, а также сеть подкупа избирателей на местных выборах.
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