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"Всіх скотиняк візьмем на вила": Олег Ляшко спел песню

22 октября, 15:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В песне Ляшко призвал своих слушателей не отступать

Олег Ляшко исполнил песню перед жителями поселка городского типа Куликовка в Черниговской области. Видео выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Припев повторяет коронную фразу Ляшко о "скотыняках" (на языке оригинала):

"Не відступай – у правді сила.

Всіх скотиняк візьмем на вила"...

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Напомним, на прошлой неделе Олег Ляшко анонсировал свое возвращение в большую политику, выложив на своей странице в соцсети короткое видео со съемок ролика.

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Также мы писали, что в Бахмаче в штабе одного из кандидатов в народные депутаты обнаружили "чернуху" ​​против Олега Ляшко, а также сеть подкупа избирателей на местных выборах.

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песня Олег Ляшко местные выборы черниговская область
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