ОГПУ о решении трибунала в Гааге по Донбассу и Крыму: преступники должны предстать перед судом

Усилий привлечь преступников к ответу на национальном уровне недостаточно, говорит Гюндуд Мамедов

Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге готов завершить предварительное изучение событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, об этом заявила прокурор МУС Фату Бенсуда на рабочей встрече с заместителем генпрокурора Гюндуз Мамедовым в Гааге.

Далее Судебная палата Офиса прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта. Речь идет об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизацию полуострова.

Мамедов назвал это решение очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса.

Он подтвердил способность подразделений ОГПУ обеспечить привлечение к ответственности людей, подозреваемых в совершении военных преступлений на подконтрольной Украине территории. В то же время Украина рассчитывает на расследование и привлечение к ответственности военных преступников и их пособников Международным уголовным судом.

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Мамедов также рассказал, что проведен аудит всех уголовных производств, относящихся к вооруженной агрессии РФ против Украины, систематизированы военные преступления и преступления против человечности для внесения их в соответствующий реестр, на финальном этапе находится разработка единой методики расследования такой категории производств, на региональном уровне запущены реестры человек для дальнейшего возмещения убытков.

Всего в течение вооруженного конфликта зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, расследуемых в более чем 5 тыс. производств.

"Почти 7 лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно. <…> А так как РФ проводит насильственную паспортизацию и незаконное перемещение гражданских, то правоохранительные органы могут потерять ценных свидетелей. Кроме того, военные преступники скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ, а страна-оккупант, соответственно, полностью игнорирует все наши запросы о правовой помощи для привлечения к ответственности за совершение преступлений", – отметил Мамедов.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Гаагский трибунал официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Донбассе и в Крыму.

Также напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко напомнил России о Гаагском трибунале за военные преступления и подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях во время военных конфликтов, в том числе российской власти, которая развязала агрессию против Украины.

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А бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов дал показания прокуратуре АРК Крым для Гаагского трибунала по делу о своем похищении и пытках.

Также напомним, что Гаагский арбитраж признал, что Россия захватила активы "Нафтогаза" при оккупации Крыма:

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