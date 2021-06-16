Одним мазком – о чем сказали Байден и Путин, вспоминая Украину после встречи в Женеве

Саммит был рассчитан на граждан США и РФ, но Украина получила сигналы, говорят эксперты

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировал "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам.

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После завершения саммита президенты провели отдельные пресс-конференции для представителей СМИ и рассказали об обсуждении ряда горячих тем, в том числе и вопросов Украины.

Что сказал Байден?

Президент США Джо Байден говорил в основном о вопросах, интересующих его граждан, а Украину вспомнил лишь раз, отметив, что донес Путину свою позицию о поддержке территориальной целостности нашей страны. Однако, несмотря на то, что американский лидер был немногословен относительно Украины, главное – он подчеркнул, что поддерживает суверенитет нашей страны.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Фото: Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

Что заявил Путин?

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Президент РФ отметил следующее:

тема Украины не обсуждалась глубоко, но Байден согласился с ним по поводу необходимости реализации Минских соглашений, как основы урегулирования конфликта на Донбассе;

вступление Украины в НАТО "нечего обсуждать", так как тема затрагивалась "мазком";

Россия не может взять на себя дополнительные обязательства по стабилизации ситуации на Донбассе, так как украинские предложения "полностью противоречат Минским соглашениям";

концентрация российских войск на границе с Украиной – это учения, которые проводятся на территории РФ. Россия не подтягивает войска к границам США, которые в свою очередь направляют армию к границам России;

в Украине, при поддержке США, произошел "кровавый переворот", в результате которого, был изгнан законно избранный президент Янукович и вспыхнули конфликты, в том числе из-за Крыма.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Почему Украине уделили мало внимания?

"Об Украине говорили мало, так как в основном обсуждали вопросы отношений между США и РФ, те, которые в первую очередь волнуют граждан этих двух стран. Если для россиян вопрос Украины важен, то американцев больше интересует безопасность их страны", – объясняет политолог, магистр государственного управления Владимир Воля.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также отмечает, что об Украине президенты говорили не много.

"Одним мазком, как сказал Путин. Главные комментарии по Украине уже озвучивались ранее, на саммитах Большой семерки и НАТО, а также в интервью Байдена и Путина. Позиции президентов уже определены. Сегодня они их в очередной раз озвучили, но вынесли за скобки других вопросов", – говорит Карасев.

Чего ждать Украине от встречи Путина и Байдена?

По словам политологов, сегодняшняя встреча Путина и Байдена была не более чем обменом мнениями, и переговоры пока не принесли конкретных результатов. Тем не менее саммит показал, что США и Россия готовы сближаться или создавать видимость содружества ради достижения собственных интересов.

"Саммит во многом был рассчитан для внутренних аудиторий США и России, но для Украины все же поступили некие сигналы. В первую очередь о том, что наша страна находится в повестке обсуждения мировых лидеров, а значит в украинском конфликте в ближайшее время будет пауза. Как минимум, до переговоров Путина и Байдена с Зеленским", – говорит Воля.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по словам Джо Байдена, российский лидер Владимир Путин не стремится к новой Холодной войне.

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