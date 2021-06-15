Управляемая конфронтация. Чего ждать от встречи Байдена и Путина

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. "Сегодня" выяснил, что будут обсуждать мировые лидеры и смогут ли достичь консенсуса.

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Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года.

Основные темы переговоров

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсудят:

стратегическую стабильность;

пандемию COVID-19;

борьбу с киберпреступностью;

экономическое сотрудничество;

темы изменения климата и проблемы Арктики.

Также в повестке дня запланировано обсуждение конфликтов в Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе. Кроме того, Путин и Байден будут говорить о работе дипломатических представительств и отношениях России и США.

"В случае решения двух президентов послы стран могут вернуться в Москву и Вашингтон", – отметил Ушаков, добавив, что обе стороны могут обсуждать и не согласованные заранее темы.

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Путин и Ушаков (справа). Фото: kremlin.ru

"Другой человек" против "достойного противника"

Тем временем Байден и Путин прокомментировали будущую встречу. Джо Байден, выступая на пресс-конференции после саммита НАТО, назвал Владимира Путина "достойным соперником". "Я встречался с ним. Он умный. Он жесткий. И я обнаружил, что он, как говорят при игре в мяч, достойный противник", – сказал Байден.

В свою очередь Путин в интервью NBC назвал Байдена "совершенно другим человеком" в сравнении с 45-м президентом США Дональдом Трампом. "Он провел почти всю свою сознательную жизнь в политике, много лет провел в Сенате США. Он совершенно другой человек. В этом есть как преимущества, так и недостатки. Надеюсь, что от действующего президента не будет импульсивных действий", – сказал президент России.

Президенты также рассказали, как будут вести себя на переговорах. По словам Байдена, он даст понять Путину, что есть области, где США и РФ могут сотрудничать. "Однако США "ответят тем же", если Путин не пожелает сотрудничать", – предупредил Байден.

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В целом Байден сказал, что задача саммита – рассмотреть сферы, в которых сотрудничество между странами возможно, и провести красные линии по вопросам, где согласия нет. Путин также отметил, что отношения США и России находятся сейчас в "нижней точке".

Путин отметил, что отношения США и России находятся сейчас в "нижней точке" – коллаж "Сегодня"

Смогут ли президенты найти точки соприкосновения и достичь консенсуса в вопросах, которые будут обсуждать? Украинские политологи в этом сомневаются.

Саммит самолюбования

"Путин и Байден едут на переговоры не для того, чтобы договариваться, а чтобы отстаивать свои интересы и разработать правила ведения дальнейшей конфронтации", – говорит "Сегодня" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

С ним соглашается и политолог, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Это саммит самолюбования. Президенты РФ и США ни о чем не будут договариваться. Главная их цель – посмотреть в глаза друг другу, ощутить оппонента, озвучить свои позиции, демонстрируя мускулы, и сделать соответствующие выводы", – говорит нам Воля.

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Согласно прогнозам экспертов, ожидать после встречи прорыва по ключевым геополитическим вопросам не стоит. Консенсуса президенты могут достичь лишь в абстрактных темах, таких как изменение климата и пандемия коронавируса. Также могут прозвучать некие сигналы по стратегическим направлениям, но не более того.

"Вряд ли будут какие-то подписанные соглашения, которые можно рассматривать как сближение позиций в глобальных вопросах. Единственное, до чего смогут договориться, – это частичное решение вопроса функционирование дипломатических представительств. Но это вопрос чисто американо-российских отношений", – говорит нам Воля.

По словам эксперта, президенты могут также обменяться мнениями относительно региональных конфликтов, однако мало вероятно, что они достигнут согласия, в частности, в вопросах отношений с Китаем, Северной Кореей и Сирией.

Кроме того, эксперты уверены, что президенты не договорятся и по вопросу Украины.

"Американцы озвучили свою позицию относительно конфликта в Украине на саммите НАТО, Байден от этой позиции не отойдет. Россия также не пойдет на уступки Штатам. Украина – красная линия для двух стран. Никакой сделки тут не будет. Но для Украины это сейчас и не главное. Важно, что Украина обозначила свою позицию и она совпадает с американской. Нас поддерживают США и НАТО, а остальное дело времени", – говорит Карасев.

По мнению экспертов, встреча Байдена и Путина не принесет странам мир или разрядку напряжения, а лишь продолжит конфронтацию, которой мировые лидеры будут пытаться управлять, выяснив на переговорах сильные и слабые стороны друг друга.

"В целом переговоры не будут иметь последствий для политической ситуации в мире. Каждый едет продемонстрировать свою силу и, в первую очередь, показать ее своим внутренним аудиториям – гражданам своих стран", – подытожил Воля.

Место первого саммита США – Россия перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, президенты США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут встречу в Женеве (Швейцария). Телеканал "Украина 24" будет вести марафон: в студии выступят известные гости, а наши корреспонденты будут включаться из Женевы и США.

Ранее новости "Сегодня" отвечали на 10 простых вопросов о закулисье намеченных переговоров.

Отметим, одной из главных тем встречи станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.