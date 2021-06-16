Одним мазком – про що сказали Байден і Путін, згадуючи Україну після зустрічі в Женеві

Саміт був розрахований на громадян США і РФ, але Україна отримала сигнали, кажуть експерти

У середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж в швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена . Переговори тривали більше трьох годин і в результаті, як і прогнозував "Сегодня" , Світові лідери не підписали ніяких домовленостей і не прийшли до угод з глобальних питань.

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Після завершення саміту президенти провели окремі прес-конференції для представників ЗМІ і розповіли про обговорення ряду гарячих тем, в тому числі і питань України.

Що сказав Байден?

Президент США Джо Байден вів мову в основному про питання, що цікавлять його громадян, а Україну згадав лише раз, зазначивши, що доніс Путіну свою позицію про підтримку територіальної цілісності нашої країни. Однак, незважаючи на те, що американський лідер був небагатослівний щодо України, головне – він підкреслив, що підтримує суверенітет нашої країни.

Що заявив Путін?

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Президент РФ зазначив наступне:

тема України не обговорювалася глибоко, але Байден погодився з ним з стосовно необхідності реалізації Мінських угод, як основи врегулювання конфлікту на Донбасі;

вступ України в НАТО "нічого обговорювати", так як тема зачіпалася "мазком";

Росія не може взяти на себе додаткові зобов'язання щодо стабілізації ситуації на Донбасі, так як українські пропозиції "повністю суперечать Мінським угодами";

концентрація російських військ на кордоні з Україною – це навчання, які проводяться на території РФ. Росія не підтягує війська до кордонів США, які в свою чергу направляють армію до кордонів Росії;

в Україні, за підтримки США, стався "кривавий переворот", в результаті якого, був вигнаний законно обраний президент Янукович і спалахнули конфлікти, в тому числі з-за Криму.

Чому Україні приділили мало уваги?

"Про Україну говорили мало, так як в основному обговорювали питання відносин між США і РФ, ті, які насамперед хвилюють громадян цих двох країн. Якщо для росіян питання України важливий, то американців більше цікавить безпека їх країни ", – пояснює політолог, магістр державного управління Володимир Воля .

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також зазначає, що про Україну президенти говорили не багато.

"Одним мазком, як сказав Путін. Головні коментарі по Україні вже озвучувалися раніше, на самітах Великої сімки і НАТО, а також в інтерв'ю Байдена і Путіна. Позиції президентів вже визначені. Сьогодні вони їх в черговий раз озвучили, але винесли за дужки інших питань ", – говорить Карасьов.

Чого чекати Україні від зустрічі Путіна і Байдена?

За словами політологів, сьогоднішня зустріч Путіна і Байдена була не більше ніж обміном думками, і переговори поки не принесли конкретних результатів. Проте саміт показав, що США і Росія готові зближуватися або створювати видимість співтовариства задля досягнення власних інтересів.

"Саміт в чому був розрахований для внутрішніх аудиторій США і Росії, але для України все ж надійшли якісь сигнали. В першу чергу про те, що наша країна знаходиться на порядку обговорення світових лідерів, а значить в українському конфлікті найближчим часом буде пауза. Як мінімум, до переговорів Путіна і Байдена із Зеленським ", – говорить Володимир.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що за словами Джо Байдена, російський лідер Володимир Путін не прагне до нової Холодної війни .

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці