Пане президенте, чим вам допомогти? Які питання політики поставили б Зеленському на його пресконференції

Напередодні пресконференції Зеленського ми з'ясували, про що хотіли б запитати президента політики, експерти і блогери

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проведе щорічну пресконференцію, на якій розповість про свої досягнення на посту глави держави, а також відповість на питання журналістів. Напередодні заходу ми запитали в українських політиків, експертів і блогерів, які питання вони задали б президенту.

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Так, нардеп від фракції "Слуга народу" Макс Бужанський спитав би президента про гуманітарну політику.

"Я б запитав у президента, як так вийшло, що через два роки після того, як Зеленський виграв вибори, "Слуга народу" так і не запропонувала свою версію гуманітарної політики. У Порошенка вона була під гаслом "Армiя! Мова! Віра!", у нас же її не існує", – каже Бужанський "Сьогодні".

А його колега по фракції нардеп Олексій Устенко поцікавився, чим він та інші "слуги народу" можуть допомогти главі держави.

"Опір української прогнилої політико-бюрократичної системи наростає. Практично 30 років ця система жила за принципом – "не чіпайте нас, а ми будемо змітати вам крихти з нашого столу". Зрозуміло, що ті, над ким занесений меч, не просто чинять опір, а готові працювати на повне руйнування всього, включаючи нашу державність, аби зберегти себе і свої грошові потоки. Я б запитав: "Пане президенте, що кожен з нас повинен зробити для того, щоб ваші і наші обіцянки реалізувалися, незважаючи на абсолютно відкриту війну, яку нам оголосили старі сили, які бажають заморозити ситуацію на догоду продовженню свого існування?" – каже він "Сьогодні".

Колишній прем'єр-міністр України, лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман вже звернувся до президента, опублікувавши відповідне відео на своїй сторінці в Facebook.

"Шановний пане Президенте! Завтра у вас буде пресконференція. Оскільки я не журналіст – мене там не буде. Але мене, як і багато-багато мільйонів українців, цікавлять кілька питань, на які я б дуже хотів отримати відповіді під час вашої пресконференції", – заявив політик і поставив відразу три питання:

Коли президент закінчить війну на Донбасі і в який спосіб це зробить? Коли всі українці будуть вакциновані від коронавірусу і чи готовий президент нести персональну відповідальність за масові щеплення? Чи розпустить глава держави Верховну Раду, якщо підтвердяться чутки про те, що депутати фракції "Слуга народу" отримують в конвертах щомісячну тіньову заробітну плату – від 20 тисяч доларів.

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Експерт Українського інституту політики Володимир Воля стурбований питанням кадрів у команді президента.

"Я б запитав, чи розуміє глава країни, що у нього вже не просто кадровий голод, а стагнація? У команди Зеленського немає нових творчий ідей, а лише запозичення з інтернету з багатьох питань, в тому числі з питання Донбасу", – говорить "Сьогодні" політолог.

Нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко спитав би Зеленського про ринок землі, який критикує опозиція.

"Я б запитав: Ви розумієте майбутні наслідки, якщо дійсно такий ринок піде на користь тим, хто має більше грошей, а не фермерам і сімейним фермерам, як в більшості країн Європи? Що буде робити президент, коли збудуться прогнози опозиційних депутатів про те, що ринок відкрили для спекулянтів і людей з великими грошима, яких немає у звичайних українців?" – каже нам Івченко.

А ексміністр ЖКГ, нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко поставив би питання президенту стосовно управління країною:

"Будь-який управлінець, зайнявши крісло керівника, розуміє, що без проведення аудиту об'єкта управління рухатися кудись складно. Як примудряється президент і його команда рухатися кудись без аудиту країни, житлового фонду, інфраструктури?" – каже Кучеренко "Сьогодні".

Питання інфраструктури цікавить і політичного консультанта, главу аналітичного центру "Інпол" блогера Сергія Бикова.

"Я б запитав президента, коли в Україні з'явиться державний авіаперевізник і які масштабні прориви в розвитку інфраструктури очікуються до кінця терміну правління Зеленського? Якщо не встигнуть завершити всі, що планувалося, чи буде він балотуватися на другий строк, щоб продовжити розпочате", – зазначає Биков.

Про ймовірність іти на другий президентський строк хотів би запитати Зеленського і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов:

"Зі своєї професійної позиції я б запитав:" Чи збираєтеся ви переобиратися на другий строк?" Це те, що цікавить усіх, відповідь на це питання могла б стати топ-новиною. Але якщо чисто по-людськи, то я поставив би питання: чи не шкодує він, що пішов у президенти? Адже у Зеленського було все добре, а тепер турботи, критика. Хтось його обожнює, хтось ненавидить. І я б на місці Зеленського відповів: "Шкодую чи не шкодую – неважливо, важливо те, що треба працювати для країни", – говорить нам Карасьов.

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Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року відбувся прес-марафон Зеленського в закладі Kyiv Food Market. За стіл до президента пускали журналістів групами – він відповідав на питання 14 годин.

А 20 травня 2020 року президент дав велику прес-конференцію на галявині біля Маріїнського палацу. Тоді Зеленський говорив про тарифи, другий термін, епідемію коронавірусу і кримінальні справи проти Порошенка.