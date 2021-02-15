Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов

Украинская делегация во главе с президентом подписала ряд важных документов с Эмиратами

Президент Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты обсудил инвестиции и экономическое сотрудничество, а закреплено это было подписанными соглашениями и меморандумами на 3 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – сказал Зеленский.

О чем договорились с Эмиратами

Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala – это углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

– это углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине. Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting – сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность.

– сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Подписаны документы в области обороны , в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины. Подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Читайте подробней, о чем договорился Зеленский в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби.

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