Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости политики

Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов

15 февраля, 09:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская делегация во главе с президентом подписала ряд важных документов с Эмиратами

Президент Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты обсудил инвестиции и экономическое сотрудничество, а закреплено это было подписанными соглашениями и меморандумами на 3 миллиарда долларов.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

В тренде
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше Украине

"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – сказал Зеленский.

О чем договорились с Эмиратами

  • Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala – это углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.
  • Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting – сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность.
  • Подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.
  • Подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Читайте подробней, о чем договорился Зеленский в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ОАЭ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Чтобы не манипулировали: Зеленский хочет урезать полномочия Окружному админсуду Киева
Чтобы не манипулировали: Зеленский хочет урезать полномочия Окружному админсуду КиеваВласть
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — АваковУкраина
Зеленский и первая леди поедут в ОАЭ на День святого Валентина: с официальным визитом
Зеленский и первая леди поедут в ОАЭ на День святого Валентина: с официальным визитомВласть
Инвестиции в Украину, экономические связи с ОАЭ и
Инвестиции в Украину, экономические связи с ОАЭ и "Экспо-2020": о чем Зеленский говорил с WАМУкраина
Журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK лишили аккредитации в Раду – нардеп
Журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK лишили аккредитации в Раду – нардепВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять