ГБР допросило Богдана: о чем он говорил со следователями

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан сегодня сходил на допрос в Государственное бюро расследований, где следователь интересовался его заявлениями о якобы "тайных" договоренностях Украины с Россией, а также спрашивал о "деле вагнеровцев".

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Так, в пресс-службе ГБР сообщили, что Богдана допрашивали в качестве свидетеля касательно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий.

"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства. На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и СМИ", – заявили в ведомстве.

В свою очередь сам Богдан рассказал журналистам после допроса, что у него интересовались о причастности Офиса президента к срыву "спецоперации СБУ" по российским наемникам "Вагнера". Он отметил, что допрос был очень короткий.

"Он, конечно, был относительно моего интервью господину Гордону. Вызывает большой интерес правоохранительных органов, что там все-таки было с "делом вагнеровцев". В основном интересовались сведениями. Я так понимаю, что следствие по этому делу существует и чем оно закончится – очень интересно. Рекомендовал следствию обратиться и вызвать на допрос также участников известного совещания, которое проходило в Офисе президента 22 или 23 июля. Больше пользы для следствия будет, если допросят участников этого совещания", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в одном из интервью Андрей Богдан сказал, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности между Украиной и Россией о взаимных уступках. Якобы план состоит из 12-13 пунктов и утверждался нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал Богдан.

Что касается истории с "вагнеровцами", то ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Так, например, журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора более года проводили спецоперацию по розыску и задержанию террористов, вероятно причастных к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска. Боевикам, которые воевали на Донбассе, якобы предложили "работу" от имени российской частной военной компании. В процессе "рекрутинга" наемники дали под запись свидетельство о преступлениях на территории Украины.

Группу якобы должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, 25 июля она должна была вылететь в Турцию рейсом Минск – Стамбул. Во время перелета самолет планировали экстренно посадить в одном из украинских аэропортов. Однако после доклада силовиков в Офисе президента боевиков спустя пару дней задержали в Минске. Срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента, считает Бутусов. Тогдашний глава ГУР Василий Бурба якобы требовал проверить на "полиграфе" всех, кто знал о проведении операции.

В свою очередь новый руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.

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