"Хотят закрыть рот": Богдан пришел на допрос в ГБР

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан пришел сегодня на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля относительно его заявлений о якобы "тайных" договоренностях между Офисом президента Украины и Кремлем.

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Об этом он рассказал журналистам у здания ГБР, передает nv.ua.

"Я хочу понять, почему меня вызвали. На сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают после моего интервью (Дмитрию Гордону. – Ред.) и сведений, которые я там объявил. Но само дело было зарегистрировано 19 августа, когда интервью еще не существовало и не планировалось. Это своего рода мошенничество", – сказал он.

В то же время Богдан уверен, что этим допросом его пытаются запугать уголовным преследованием и это банально "желание закрыть рот".

"Абсолютно этого не боюсь, знаю очень хорошо и процесс, и право. Очень наслаждаюсь проведением допросов. Хочу сказать моим оппонентам, что у любого человека в уголовном процессе, кроме обязанностей, есть и права. Намерен предложить следователям провести одновременный допрос, очную ставку с людьми, которые ставят под сомнение те или иные слова", – подчеркнул бывший чиновник ОПУ и добавил, что продолжать дальше ходить на допросы.

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Как сообщали новости "Сегодня", в одном из интервью Андрей Богдан сказал, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности между Украиной и Россией о взаимных уступках. Якобы план состоит из 12-13 пунктов и утверждался нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал Богдан.

Читайте ключевые моменты интервью Богдана с Дмитрием Гордоном.

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Видео: Андрей Богдан/Facebook

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