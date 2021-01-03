Николаевский депутат встретил Новый год "с Путиным" (фото)

Политик встречал Новый год под обращение российского президента

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с Новым годом с фотографией президента России Владимир Путина во время его новогоднего обращения к россиянам.

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Политик показал фото трансляции новогоднего обращения Путина и подписал этот кадр: "С новым годом".

Судя по времени выхода поста 31 декабря– 22:55 – он встречал Новый год по московскому времени (это 23:00 по Киеву), за час до боя курантов в Украине.

Пользователи сети взорвались гневными комментариями. Украинцы назвали это стыдом и позором, некоторые писали, что СБУ должна взяться за депутата, а кто-то говорит, что заявление в СБУ уже подано:

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"Депутат Николаевского облсовета рекламирует и поддерживает агрессора? Может вы ошиблись с жизнью в Украине?";

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"Ау, СБУ!";

"Страну свою не перепутал? Таких нужно на войну на Донбасс, на первую линию";

"И это на седьмом году войны! На голову не налазит эта вся история".

Как сообщали новости "Сегодня", российский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего поздравления.

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Читайте также полный текст новогоднего обращения Зеленского к украинскому народу, в котором он призывал жителей оккупированной части Донбасса праздновать Новый год по киевскому времени, а не по Москве.

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