Миколаївський депутат зустрів Новий рік "з Путіним" (фото)

Політик зустрічав Новий рік під звернення російського президента

Депутат Миколаївської обласної ради Максим Невінчаний опублікував на своїй сторінці у Facebook привітання з Новим роком з фотографією президента Росії Володимир Путіна під час його новорічного звернення до росіян.

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Політик показав фото трансляції новорічного звернення Путіна і підписав цей кадр: "З новим роком!".

Зважаючи на час допису 31 грудня – 22:55, він зустрічав Новий рік за московським часом – це 23:00 за Києвом.

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Користувачі Мережі вибухнули гнівними коментарями. Українці назвали це соромом і ганьбою, хтось писав, що СБУ повинна взятися за депутата, а хтось каже, що заяву в СБУ вже подано:

"Депутат Миколаївської облради рекламує і підтримує агресора? Може, ви помилилися із життям в Україні?"

"Агов, СБУ!"

"Чи не переплутав країну свою? Таких потрібно на війну на Донбас, на першу лінію".

"І це на сьомому році війни! На голову не налазить ця вся історія".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", російський телеканал обрізав Путіну пів головипід час його новорічного привітання.

Читайте також повний текст новорічного звернення Зеленськогодо українського народу, в якому він закликав жителів окупованої частини Донбасу святкувати Новий рік за київським часом, а не за Москвою.

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