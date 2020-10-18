"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГА

Бизнесмены Александр Ярославский и Павел Фукс осудили главу Харьковской ОГА Алексея Кучера за то, что тот сделал пародию на видео, в котором фигурировал Геннадий Кернес.

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В видеообращении Ярославский отмечает, что хоть семь лет не общается с Кернесом, но не одобряет, когда нападают на человека, который находится на лечении и не может ответить.

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"Я возмущен тем, что был бы Кернес в Харькове, он бы этому Кучеру так ответил, что "моль" было бы самым легким, что он ему сказал. Какая у него есть совесть и как поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить такие вещи… Алексей (Кучер), неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла и паршивые места готовы унижаться до такого, чтобы оскорблять больного человека", – говорит Ярославский.

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Кернеса поддержал и Павел Фукс. Он разместил в своем телеграме обращение Ярославского и подписал: "Настоящий харьковчанин и мой друг Александр Ярославский высказал свое мнение о главе Харьковской ОГА Кучере. Я полностью согласен с Ярославским".

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Напомним, официальный больничный Геннадия Кернеса длится больше месяца. С 9 по 16 сентября мэр находился в городской больнице № 17, после чего его транспортировали в немецкую клинику "Шарите".

Вокруг состояния здоровья Кернеса все время создают немало слухов. Соратники мэра Харькова надеются, что до местных выборов он успеет вернуться в город.

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