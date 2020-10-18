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У тебя скучное лицо-2: Глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик

18 октября, 17:52

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Оригинальное видео было снято еще в 2007 году

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер снял пародию на популярное видео, которое породило немало мемов в Сети.

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Видео разместили на youtube политика.

Герой оригинального видео, снятого в 2007 году, – тогдашний мэр Харькова Михаил Добкин. На видео Добкин записывает обращение к жителям города, а закадровый голос комментирует происходящее. Особую популярность завоевала фраза: "Миша, у тебя скучное лицо – тебе никто денег не даст", а также ответ Добкина: "Немножко текст по-дебильному написан".

В видео Кучера сохранен оригинальный закадровый текст и политик постоянно обращается на видео к "Геннадию Адольфовичу".

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Также в новом ролике постарались максимально воссоздать атмосферу оригинала и даже понизили качество видео. Но текст Кучера с оригинальным видео не совпадает.

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Добкин уже отреагировал на видео.

"Зря. Скучная пародия голосов не добавит. Минус в карму", – пишет политик в своем telegram.

Напомним, ранее Кучер сообщил, что в Харькове городские и областные больницы полностью заполнены пациентами с СOVID-19. Он назвал город "не красной, а черной зоной".

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Харьков пародия Михаил Добкин Алексей Кучер
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