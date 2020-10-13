"Кернес делает успехи": опубликован секретный документ о состоянии мэра Харькова

В "Шарите" заявили, что не разглашают данные о своих пациентах посторонним

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который еще 14 сентября был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, "делает успехи". В берлинской клинике "Шарите", где он в данный момент проходит лечение, сообщают о его скорейшем выздоровлении.

Реклама

Соответствующий документ разместил на своем официальном Telegram-канале бизнесмен Павел Фукс.

"Публикую документ о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Клоуны, которые "звонят в Шарите", этот документ и для вас", – написал в посте Фукс.

"Ежедневно он делает успехи и мы ожидаем его полного выздоровления", – говорится в документе.

Реклама

Также в переводе с немецкого, который разместил Фукс вместе со сканом документа, говорится о том, что сотрудники клиники из соображений врачебной тайны не дают официальных комментариев о состоянии здоровья своих пациентов, а значит, любой комментарий СМИ, сделанный от лица представителей клиники, – фейк.

Напомним, ранее председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов в Украину не вернется.

В то же время в харьковской мэрии все время опровергают слухи о плохом состоянии мэра Харькова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама