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Непонятная эффективность: Шмыгаль "унизил" российскую вакцину

21 мая, 11:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

И без российского Спутника есть альтернативы в виде других мировых производителей вакцин

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Украине стало больше желающих вакцинироваться, но Киев не будет закупать российскую вакцину "Спутник", а отдаст предпочтение проверенным мировым производителям. Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Один из депутатов задал вопрос, почему Украина покупает у России товаров на 4,5 млрд долл. в год, берет за транзит газа больше 2 млрд, но отказывается покупать российскую вакцину.

На это Шмыгаль ответил, что за последние три года импорт товаров из РФ уменьшился в пять раз.

"Касательно вакцин. Во-первых, не пройдена третья стадия клинических испытаний (вакцины РФ), непонятна эффективность, у нас нет данных об эффективности. Но ключевое – мы не будет покупать вакцину у страны-агрессора. Это важный месседж, об этом говорили уже не раз", – сказал он.

Премьер добавил, что и без российского "Спутника" есть альтернативы в виде других мировых производителей вакцин с уже проверенной и высокой степенью эффективности и безопасности.

"Украинцы достойны иметь те вакцины, которые позволяют нам вакцинировать наших граждан безопасно и эффективно", – подчеркнул глава правительства.


Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский четко заявлял – российской вакцины в Украине не будет.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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