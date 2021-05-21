Незрозуміла ефективність: Шмигаль "принизив" російську вакцину

І без російського Супутника є альтернативи у вигляді інших світових виробників вакцин

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Україні стало більше охочих вакцинуватися, але Київ не буде закуповувати російську вакцину "Супутник", а віддасть перевагу перевіреним світовим виробникам. Про це заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Один з депутатів поставив запитання, чому Україна купує у Росії товарів на 4,5 млрд дол. на рік, бере за транзит газу понад 2 млрд, але відмовляється купувати російську вакцину.

На це Шмигаль відповів, що за останні три роки імпорт товарів із РФ зменшився уп'ятеро.

"Відносно вакцин. По-перше, не пройдена третя стадія клінічних випробувань (вакцини РФ), незрозуміла ефективність, у нас немає даних про ефективність. Але ключове – ми не купуватимемо вакцину у країни-агресора. Це важливий меседж, про це говорили вже не раз", – сказав він.

Прем'єр додав, що і без російського "Супутника" є альтернативи у вигляді інших світових виробників вакцин із уже перевіреним і високим ступенем ефективності й безпеки.

"Українці гідні мати ті вакцини, які дозволяють нам вакцинувати наших громадян безпечно і ефективно", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський чітко заявляв – російської вакцини в Україні не буде.

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