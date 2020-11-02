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Нельзя отбросить Украину на 10 лет назад: Зеленский очертил главе КСУ "красные линии"

2 ноября, 22:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства встретился с Александром Тупицким

Президент Владимир Зеленский не боится политического кризиса и очертил для председателя Конституционного суда Александра Тупицкого "красные линии", которые нельзя переходить.

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Об этом глава государства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Что касается политического кризиса – я этого не боюсь. Я поступал как президент, защищая государство Украина. Это первое. Второе, что касается узурпации власти – я никого из этих судей полтора года не знал. Я не видел, я не знал их фамилий. Я не общался. Я общался только с председателем Конституционного суда, и это правда, которому я сказал, – есть красные линии для украинского общества, если мы не хотим вернуться из-за ваших решений назад на 10 лет в прошлое", – подчеркнул Зеленский.

Напомним Зеленский заявил, готов распустить парламент, если депутаты от "Слуги народа" не поддержат его законопроект об роспуске Конституционного суда и это приведет к политическому коллапсу и реальному политическому конфликту.

Также напомним, Зеленский считает, что решение Конституционного суда об отмене статьи УК о недекларировании доходов приведет в разрушению антикоррупционных органов, отмене сотрудничества с зарубежными партнерами исрыву получения очередного транша от Международного валютного фонда в условиях кризиса в экономике Украины.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ Владимир Зеленский тупицкий черта

Источники: УНИАН , Сегодня

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