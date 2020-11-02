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Брешь в бюджете: Зеленский объяснил, чем грозит Украине решение КСУ по е-декларированию

2 ноября, 21:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства считает, что решение суда в первую очередь ударит по экономике и финансам Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о недекларировании доходов приведет в разрушению антикоррупционных органов, отмене сотрудничества с зарубежными партнерами и срыву получения очередного транша от Международного валютного фонда.

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Об этом глава государства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Украина уже получила много сигналов от наших западных партнеров, мы получили сигнал от МВФ – никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии (МВФ. – Ред.) можете не ожидать. А я не хочу скрывать от нашого общества о чем идет речь. Если не будет миссии – у нас в бюджете имеется брешь, которая возникла из-за мирового кризиса, из-за кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного "ковидом". Поэтому нам нужна помощь наших партнеров. Такой же сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕВРР, от всех послов "Большой семерки" в Украине. Поэтому я внес срочно этот законопроект, чтобы остановить их (КСУ. – Ред.) действия. Считаю, что прогосударственническая позиция", – заявил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта антикоррупционного законодательства, которое "пострадало" от недавних решений Конституционного суда.

Также сообщалось, что Зеленский анонсировал широкую судебную систему и обратился к фракции "Слуга народа" с требованием принять законопроекты для перезагрузки Конституционного суда.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Верховная Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Этот вопрос может быть рассмотрен в пятницу.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.Сам суд объяснил свое решение.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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роспуск Верховная Рада скандал КСУ ЕБРР Владимир Зеленский МВФ слуга народа

Источник: Сегодня

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