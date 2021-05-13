"Не став дупу перед моїм обличчям": відео скандалу Киви з журналістом у суді

Киву підтримав і Рабинович, навіть намагалися закрити камеру оператору, а той відповів депутатам

Кива (зліва) и оператор. Скріншот

У Печерському суді Києва, де розглядається запобіжний захід підозрюваному у державній зраді Віктору Медведчуку, нардеп Ілля Кива поскандалив з журналістом – не могли поділити місця в перших рядах на судовому процесі.

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Про це пише PavlovskyNEWS.

Коли знімальні групи, депутати та інші присутні на суді займали місця, Кива вступив у суперечку з одним з операторів: "Не треба ставити свою дупу перед моїм обличчям".

За кадром було чути і ще одного депутата Вадима Рабіновича: "А ми тут для чого? На вас дивитися?".

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Далі нардеп і представник ЗМІ обмінялися репліками. Кива говорить: "Не заважай працювати", а оператор: "Я на роботі".

Після цього Рабинович пригрозив закрити йому камеру, встав перед нею, але потім разом з Кивою сіли на місце.

Відео: PavlovskyNEWS

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Кива знайшов спільне між проблемами Медведчука і х*єм. Нардеп і кандидат наук своєрідно прокоментував брифінг Генпрокуратури і СБУ щодо підозри однопартійцю в державній зраді.

Крім того, ветерани "Азова" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24".

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком