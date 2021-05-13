"Не став дупу перед моїм обличчям": відео скандалу Киви з журналістом у суді

Кива (зліва) и оператор. Скріншот
У Печерському суді Києва, де розглядається запобіжний захід підозрюваному у державній зраді Віктору Медведчуку, нардеп Ілля Кива поскандалив з журналістом – не могли поділити місця в перших рядах на судовому процесі.
Про це пише PavlovskyNEWS.
Коли знімальні групи, депутати та інші присутні на суді займали місця, Кива вступив у суперечку з одним з операторів: "Не треба ставити свою дупу перед моїм обличчям".
За кадром було чути і ще одного депутата Вадима Рабіновича: "А ми тут для чого? На вас дивитися?".
Далі нардеп і представник ЗМІ обмінялися репліками. Кива говорить: "Не заважай працювати", а оператор: "Я на роботі".
Після цього Рабинович пригрозив закрити йому камеру, встав перед нею, але потім разом з Кивою сіли на місце.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Кива знайшов спільне між проблемами Медведчука і х*єм. Нардеп і кандидат наук своєрідно прокоментував брифінг Генпрокуратури і СБУ щодо підозри однопартійцю в державній зраді.
Крім того, ветерани "Азова" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24".
Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком