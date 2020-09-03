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Не ищите врагов там, где их нет: МИД ответил на очередные обвинения Лукашенко в адрес Украины

3 сентября, 16:40

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Дипломаты призывают не вестись на пропаганду и фейки

Украина не вела, не ведет и не собирается вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. Об этом заявил МИД Украины в ответ на очередные обвинения со стороны Александра Лукашенко.

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"Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А. Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", – говорится в заявлении на сайте МИД.

Также подчеркивается, что дипломаты уже неоднократно опровергали обвинения со стороны белорусских властей, которые звучат с начала протестов.

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Лукашенко и раньше неоднократно обвинял Украину во вмешательстве. И не только Украину, обвинения также звучали в адрес Польши, Чехии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Латвии, США и даже России.

Смотрите подробнее, что происходит в Беларуси, в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты обвинения Беларусь МИД Украины Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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