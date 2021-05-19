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Призначення Ляшко і Кубракова: скільки голосів вони набрали всередині "Слуги народу"

19 травня, 10:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У четвер вранці на засіданні фракції буду заслуховувати можливого наступника Степанова

/ Фото: Кабинет министров Украины

Всередині фракції "Слуга народу" практично визначилися, чи будуть підтримувати кандидатів на посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сказав перед початком пленарного засідання голова партії Олександр Корнієнко.

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За його словами, депутати всередині фракції проголосували за кандидатів на посади звільнених міністрів.

"Всі набрали більше 200 голосів. Найбільше набрав Кубраков – близько 215, але там ще близько 30 людей не визначилися. Ляшко – 205, здається", – сказав Корнієнко.

Він додав, що на останньому засіданні фракції просто не встигли заслухати Ляшка і цим "слуги народу" займуться завтра вранці.

"Наскільки мені відомо, зайшли документи (на призначення) до Верховної Ради, і голова ВР направив у комітети", – повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. "Сьогодні" розбиралися, хто займе їхнє місце у Кабміні.

Відео: Сьогодні

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