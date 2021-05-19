Призначення Ляшко і Кубракова: скільки голосів вони набрали всередині "Слуги народу"

У четвер вранці на засіданні фракції буду заслуховувати можливого наступника Степанова

/ Фото: Кабинет министров Украины

Всередині фракції "Слуга народу" практично визначилися, чи будуть підтримувати кандидатів на посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сказав перед початком пленарного засідання голова партії Олександр Корнієнко.

Реклама

За його словами, депутати всередині фракції проголосували за кандидатів на посади звільнених міністрів.

"Всі набрали більше 200 голосів. Найбільше набрав Кубраков – близько 215, але там ще близько 30 людей не визначилися. Ляшко – 205, здається", – сказав Корнієнко.

Він додав, що на останньому засіданні фракції просто не встигли заслухати Ляшка і цим "слуги народу" займуться завтра вранці.

"Наскільки мені відомо, зайшли документи (на призначення) до Верховної Ради, і голова ВР направив у комітети", – повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. "Сьогодні" розбиралися, хто займе їхнє місце у Кабміні.