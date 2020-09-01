Нардеп рассказал о камнях преткновения в Минских договоренностях

Выполнить Минские договоренности от февраля 2015 года в полном объеме с первой до последней буквы сложно из-за того, что некоторые их пункты должны были выполнятся еще пять лет назад.

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Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Если почитать текст Минских договоренностей, вы можете обратить внимание, что некоторые пункты должны быть выполнены еще в 2015 году. Это первая проблема. По крайней мере, с точки зрения времени действия этих договоренностей надо что-то менять. То есть это уже дает определенные основания говорить если не о пересмотре, то, по крайней мере, об определенной адаптации текста Минских договоренностей", – говорит украинский переговорщик.

Вторая проблема, по его словам, связана с возможностью различных толкований, разной интерпретацией.

"Там есть существенные моменты, которые сейчас стали, можно сказать, камнем преткновения. Речь идет о контроле над границей и в какой очередности надо проводить выборы. То есть сначала вопросы безопасности, как настаивает Украина, а затем проведение выборов, или наоборот. Это вопрос, который связан с интерпретацией текста Минских договоренностей", – подчеркнул Мережко.

По его мнению, все понимают, что выборы могут проводиться только после решения вопросов безопасности.

"Поэтому нужно приходить к согласию, идти на определенные компромиссы. И это, собственно, вопрос переговоров. Можно сказать, что мы пытаемся выполнить Минские договоренности как можно полнее и с точки зрения духа и буквы, но есть определенные объективные трудности на этом пути. И здесь надо просто договариваться", – подытожил замглавы украинской делегации.

Напомним, ранее украинский переговорщик рассказал, о чем пойдет речь на новом заседании ТКГ по Донбассу.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

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