Заработал миллионы, но живет на даче: Зеленский показал декларацию

После декларации премьера Дениса Шмыгаляпоказал свои доходы за 2020 год и президент Владимир Зеленский. Он и его супруга за прошлый год заработали 22,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Доходы президентской четы:
- продажа недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах – 13,4 млн грн;
- зарплата на посту президента – 336 тыс. грн за год;
- роялти – 4,6 млн грн;
- предоставление имущества в аренду – 2,6 млн грн;
- проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа – 442 тыс. грн;
- зарплата и роялти Елены Зеленской – 953 тыс. грн.
Общая сумма доходов семьи Зеленского, за исключением продажи недвижимости, составила 9,7 млн грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за 2019 год. Семья президента уплатила в бюджет налоги на сумму 1,8 млн грн.
Читайте также: Разумков задекларировал 28 миллионов: откуда такие деньги
Зеленский вписал в декларацию государственную дачу, которой он временно пользуется.
За что Зеленский получал деньги
Глава государства продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок (еще до его президентства). В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.
Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок. Так, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 2,3 млн грн, стоимость торговой марки "Слуг народа" – 11,2 млн грн.
Как сообщали новости "Сегодня", глава МВД Арсен Аваков задекларировал 1,5 млн евро, икону с Мадонной и черный алмаз. Но это еще далеко не весь список.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк