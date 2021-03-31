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Заработал миллионы, но живет на даче: Зеленский показал декларацию

31 марта, 17:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Большую часть доходу президенту приносят права на торговые марки

После декларации премьера Дениса Шмыгаляпоказал свои доходы за 2020 год и президент Владимир Зеленский. Он и его супруга за прошлый год заработали 22,7 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Доходы президентской четы:

  • продажа недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах – 13,4 млн грн;
  • зарплата на посту президента – 336 тыс. грн за год;
  • роялти – 4,6 млн грн;
  • предоставление имущества в аренду – 2,6 млн грн;
  • проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа – 442 тыс. грн;
  • зарплата и роялти Елены Зеленской – 953 тыс. грн.

Общая сумма доходов семьи Зеленского, за исключением продажи недвижимости, составила 9,7 млн грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за 2019 год. Семья президента уплатила в бюджет налоги на сумму 1,8 млн грн.

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Зеленский вписал в декларацию государственную дачу, которой он временно пользуется.

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За что Зеленский получал деньги

Глава государства продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок (еще до его президентства). В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.

Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок. Так, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 2,3 млн грн, стоимость торговой марки "Слуг народа" – 11,2 млн грн.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МВД Арсен Аваков задекларировал 1,5 млн евро, икону с Мадонной и черный алмаз. Но это еще далеко не весь список.

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декларация Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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