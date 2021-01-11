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Наливайченко рассказал о "белорусском" следе в убийстве Шеремета

11 января, 17:20

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Записи разговоров белорусских силовиков могут быть не единственными, говорит экс-глава СБУ

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал о возможных причинах появления в сети записи разговоров белорусских силовиков, которую распространил бывший сотрудник спецназа Игорь Макар, и где упоминается о планировании убийства журналиста Павла Шеремета.

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Нардеп Валентин Наливайченко предположил, что благодаря экспертизе опубликованной аудиозаписи, следствие может выйти на заказчиков убийства. Так же он сказал, что устранение неугодного журналиста белорусские силовики планировали еще во времена, когда Павел Шеремет работал в Москве.

Кроме этого, Наливайченко предположил, что это не единственный материал, который может быть опубликован бывшими сотрудниками белорусских спецслужб, в связи с последними событиями в Беларуси и массовым бегством экс-силовиков на Запад.

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Напомним, автомобиль журналиста Шеремета был взорван в центре Киева 20 июля 2016 года. Следствие по делу не завершено до сих пор, но по подозрению в совершении преступления были задержаны музыкант Андрей Антоненко и детский врач Юлия Кузьменко, которые отказываются признать свою вину.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Валентин Наливайченко павел шеремет убийство шеремета
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