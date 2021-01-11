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  1. Політика

Наливайченко розповів про "білоруський" сліді у вбивстві Шеремета

11 січня, 17:20

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Записи розмов білоруських силовиків можуть бути не єдиними, каже екс-глава СБУ

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко розповів про можливі причини появи в мережі записи розмов білоруських силовиків, яку поширив колишній співробітник спецназу Ігор Макар, і де згадується про планування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Нардеп Валентин Наливайченко припустив, що завдяки експертизі опублікованого аудіозапису, слідство може вийти на замовників вбивства. Так само він сказав, що усунення неугодного журналіста білоруські силовики планували ще за часів, коли Павло Шеремет працював в Москві.

Окрім цього, Наливайченко припустив, що це не єдиний матеріал, який може бути опублікований колишніми співробітниками білоруських спецслужб, в зв'язку з останніми подіями в Білорусі і масовою втечею екс-силовиків на Захід.

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Нагадаємо, автомобіль журналіста Шеремета був підірваний у центрі Києва 20 липня 2016 року. Слідство у справі не завершено досі, але за підозрою в скоєнні злочину були затримані музикант Андрій Антоненко і дитячий лікар Юлія Кузьменко, які відмовляються визнати свою провину.

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Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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Валентин Наливайченко Павло Шеремет вбивство Шеремета
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