Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на подозрение на Covid-19

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19.

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг вечером, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на Covid-19.

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", – говорится в определении суда.

При этом суд обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право обвиняемого на надлежащую медицинскую помощь, в частности, провести медицинское обследование, предоставить необходимое лечение согласно диагнозу и проинформировать об этом суд.

В тренде Пакт с нацизмом и нарушение границ: Кислица в ООН напомнил России уроки истории

Реклама

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Следующее судебное заседание состоится по ранее согласованному графику – в 14.00 12 января 2021 года.

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама