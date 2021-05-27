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"Начало положено" – Венедиктова рассказала, будут ли сидеть депутаты-нарушители

27 мая, 19:10

Виталий Семченко Виталий Семченко

Генпрокурор даже привела пример расследования в отношении народного избранника – дело против представителя партии "Слуга народа" Александра Юрченко

Венедиктова рассказала, когда в Украине будут сидеть нардепы. Фото: коллаж "Сегодня"

Венедиктова рассказала, когда в Украине будут сидеть нардепы. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Ведиктова заявила, что в будущем народные депутаты, нарушающие закон, будут привлечены к уголовной ответственности.

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Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

По ее словам, начало этому процессу уже положено. И даже есть пример – дело против представителя партии "Слуга народа" Александра Юрченко, который подозревается в вымогательстве взятки.

"У нас же уже есть пример привлечения к ответственности народного депутата из фракции "Слуга народа", когда подозрение было подписано. То есть мы уже положили начало этому. Это нардеп Юрченко", – отметила генпрокурор.

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"Начало положено" – Венедиктова рассказала, будут ли сидеть депутаты-нарушители
Венедиктова рассказала, когда в Украине будут сидеть нардепы. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 7 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении. Также Высший антикоррупционный суд принял решение наложить арест на имущество депутата. 21 сентября суд разрешил арестовать его, но уже 25-го он вышел из СИЗО.

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Подробнее о расследовании против политика – читайте в материале "Сегодня".

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