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"Початок покладений" – Венедиктова розповіла, чи сидітимуть депутати-порушники

27 травня, 19:10

Віталій Семченко Віталій Семченко

Генпрокурорка навіть навела приклад розслідування стосовно народного обранця – справа проти представника партії "Слуга народу" Олександра Юрченка

Венедиктова розповіла, коли в Україні сидітимуть нардепи. Фото: колаж "Сьогодні"

Венедиктова розповіла, коли в Україні сидітимуть нардепи. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Ведіктова заявила, що в майбутньому народні депутати, які порушують закон, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

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Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

За її словами, початок цьому процесу вже покладений. І навіть є приклад – справа проти представника партії "Слуга народу" Олександра Юрченка, який підозрюється у вимаганні хабаря.

"У нас же вже є приклад притягнення до відповідальності народного депутата з фракції "Слуга народу", коли підозра була підписана. Тобто ми вже поклали початок цьому. Це нардеп Юрченко", – зазначила генпрокурорка.

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Михайло Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Нагадаємо, 7 вересня 2020 року Юрченку повідомили про підозру. Також Вищий антикорупційний суд прийняв рішення накласти арешт на майно депутата. 21 вересня суд дозволив заарештувати його, але вже 25-го він вийшов з СІЗО.

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Детальніше про розслідування проти політика – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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