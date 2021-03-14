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"На**й сходи": Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram

14 марта, 21:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Чиновник предложил народному депутату сложить мандат

В соцсетях разгорелась словесная перепалка между нардепом Александром Дубинским, которого исключили из фракции "Слуга народа", и заместителем главы Офиса президента Юрием Костюком.

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Так, у себя в Instagram Дубинский опубликовал пост с критикой в адрес действующей власти.

"Должен признать, зеленый был ошибкой", - написал он.

Среди прочих на эти слова отреагировал и Костюк – он предложил нардепу сложить мандат.

"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" - написал он в комментарии к посту Дубинского.

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Вслед за этим словесная перепалка переросла во взаимные оскорбления.

"На**й сходи", - написал Дубинский.

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"На**й сходи": Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram

Костюк ему ответил: "На**й занято – ты там прочно и надолго обосновался".

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Впрочем, позже резкий ответ Костюка Дубинскому исчез из комментариев, по всей видимости, чиновник решил, что погорячился, и удалил его.

Напомним, сегодня, 14 марта, Александра Дубинского отстранили от должности главы Киевской областной организации партии "Слуга народа".

Как известно, 11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

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слуга народа Юрий Костюк Александр Дубинский
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