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Не прошло и суток. Дубинский больше не глава Киевской организации "Слуги народа"

14 марта, 12:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нардеп не может входить в Национальный совет общин, считают члены организации

Нардепа Александра Дубинского, которого буквально вчера включили в руководящий орган партии власти, отстранили от должности главы Киевской областной организации партии "Слуга народа".

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Об этом говорится на сайте "Слуги народа".

"Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа", – говорится в сообщении.

Поэтому после снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета общин, куда он вчера был утвержден.

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Новой главой Киевской областной организации партии стал нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

Также напомним, в декабре-2019 НАБУ открыло уголовное производство в отношении Дубинского и других депутатов от "Слуги народа" – Александра Юрченко и Андрея Холодова – в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам.

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нардеп слуга народа Александр Дубинский
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