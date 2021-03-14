"На**й сходи": Дубінський і заступник керівника Офісу президента посварилися в Instagram

У соцмережах розгорілася словесна пересварка між нардепом Олександром Дубінським, якого виключили з фракції "Слуга народу", і заступником керівника Офісу президента Юрієм Костюком.
Зокрема, у себе в Instagram Дубінський опублікував допис із критикою чинної влади.
"Мушу визнати, зелений був помилкою", – написав він.
Серед інших на ці слова відреагував і Костюк – він запропонував нардепові скласти мандат.
"Так поклади мандат на стіл, піди на перевибори і доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?" – написав він у коментарі до посту Дубінського.
Слідом за цим словесна перепалка переросла у взаємні образи.
"На**й сходи", – написав Дубинський.
Костюк йому відповів: "На**й зайнято – ти там міцно і надовго оселився".
Втім, пізніше гостра відповідь Костюка Дубінському зникла з коментарів, скоріш за все, чиновник вирішив, що погарячкував, і видалив її.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Олександра Дубінського усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".
Як відомо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, серед них Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до санкційного списку за втручання в американські вибори.
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