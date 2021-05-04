На встречу Зеленского с Путиным нужен третий: Климкин назвал кандидатов

Путин точно будет навязывать президенту Украины свою повестку дня – русский мир, русский язык и т.д. Но есть выход

Пока Киев и Москва договариваются о месте встречи, экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что на встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным нужен высокопоставленный посредник.

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Об этом он рассказал Обозревателю.

По его словам, двусторонняя встреча поставит Украину в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на нас. Хозяин Кремля будет навязывать свою повестку дня, в частности, тему "русского мира", русского языка в Украине, религии и проблему воды в оккупированном Крыму.

"Если это будет двусторонняя встреча, то по определению мы будем в слабой позиции, обсуждая любые вопросы. Даже если откажемся обсуждать эти вопросы и постараемся продвинуть свою повестку дня … Поэтому я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров", – заявил Климкин.

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Экс-министр назвал возможных кандидатов.

"Если это Байден (президент США) – прекрасно. Может быть, кто-то другой из "Большой семерки". Например, Меркель (канцлер Германии) или Макрон (президент Франции). Или, например, президент Европейского совета Мишель", – сказал бывший глава МИД Украины.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Потом прозвучали возможные варианты с Ватиканом, Иерусалимом и Веной. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".