На зустріч Зеленського з Путіним потрібен третій: Клімкін назвав кандидатів

Путін точно буде нав'язувати президентові України свій порядок денний – русский мир, російську мову і т.д. Але є вихід

Поки Київ і Москва домовляються про місце зустрічі, ексглава МЗС України Павло Клімкін вважає, що на зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним потрібен високопоставлений посередник.

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Про це він розповів Обозревателю.

За його словами, двостороння зустріч поставить Україну в слабку позицію, оскільки Путін використовує її для побудови лінії тиску на нас. Господар Кремля буде нав'язувати свій порядок денний, зокрема, тему "русского мира", російської мови в Україні, релігії і проблему води в окупованому Криму.

"Якщо це буде двостороння зустріч, то за визначенням ми будемо в слабкій позиції, обговорюючи будь-які питання. Навіть якщо відмовимося обговорювати ці питання і постараємося просунути свій порядок денний ... Тому я вважаю, що ця зустріч повинна бути разом з кимось із наших партнерів", – заявив Клімкін.

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Ексміністр назвав можливих кандидатів.

"Якщо це Байден (президент США) – прекрасно. Може бути, хтось інший з "Великої сімки". Наприклад, Меркель (канцлер Німеччини) або Макрон (президент Франції). Або, наприклад, президент Європейської ради Мішель", – сказав колишній глава МЗС України.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати в Москву. Потім прозвучали можливі варіанти з Ватиканом, Єрусалимом і Віднем. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".