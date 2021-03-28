Вирастюк проиграл. Трое лидеров на довыборах в Раду – экзитполы

На довыборах в Верховную Раду в округе № 87 лидируют кандидаты Александр Шевченко (самовыдвижение) и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"). Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола группы "Рейтинг".

Распределение голосов согласно данным экзитпола:

Александр Шевченко – 32,4%;

Руслан Кошулинский – 31,6%;

Василий Верастюк ("Слуга народа") – 29,4%.

Тем временем в партии "Слуга народа" заявили, что, по данным экзитпола, проведенного политсилой, побеждает Василий Вирастюк.

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"Сейчас рано подводить итоги голосования. Мы проводим параллельный подсчет голосов и будем ждать настоящие результаты выборов на основе протоколов. В любом случае экзитполы – это социология, она имеет погрешность, поэтому еще не время говорить о конечном результате. Но мы уверены в победе Вирастюка", – отметил председатель партии "Слуги народа" Александр Корниенко.

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Напомним, на Прикарпатье за победу борются 14 кандидатов: Василий Вирастюк, Юрий Голиней, Руслан Деревориз, Мария Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Иван Макар, Михаил Ноняк, Иосиф Резеш, Сергей Сивачук. В список также вошли два полных тезки: Александр Леонидович Шевченко и Александр Леонидович Шевченко. Конкуренцию им составят Александр Петрович Шевченко и Юрий Юрченко.

Напомним, что в 87-м округе волонтер Маруся Зверобой-Биленька сняла свою кандидатуру.

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