Вірастюк програв. Троє лідерів на довиборах у Раду – екзитполи

На довиборах до Верховної Ради в окрузі № 87 лідирують кандидати Олександр Шевченко (самовисування) та Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). Шевченко випереджає суперника менше ніж на один відсоток.
Про це свідчать дані екзитполів групи "Рейтинг".
Розподіл голосів згідно з даними екзитполу:
- Олександр Шевченко – 32,4%;
- Руслан Кошулинський – 31,6%;
- Василь Вірастюк ( "Слуга народу") – 29,4%.
Тим часом у партії "Слуга народу" заявили, що, за даними екзитполу, проведеного політсилою, перемагає Василь Вірастюк.
"Зараз рано підбивати підсумки голосування. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів і чекатимемо на справжні результати виборів на основі протоколів. У будь-якому разі екзитполи – це соціологія, вона має похибку, тому ще не час говорити про кінцевий результат. Але ми впевнені у перемозі Вірастюка", – зазначив голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, на Прикарпатті за перемогу борються 14 кандидатів: Василь Вірастюк, Юрій Голіней, Руслан Дереворіз, Марія Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинський, Іван Макар, Михайло Ноняк, Йосип Резеш, Сергій Сивачук. У список також увійшли два повних тезки – Олександр Леонідович Шевченко і Олександр Леонідович Шевченко. Конкуренцію їм складуть Олександр Петрович Шевченко і Юрій Юрченко.
Нагадаємо, що в 87-му окрузі волонтер Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк