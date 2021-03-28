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Вірастюк програв. Троє лідерів на довиборах у Раду – екзитполи

28 березня, 20:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Розрив між кандидатами невеликий

На довиборах до Верховної Ради в окрузі № 87 лідирують кандидати Олександр Шевченко (самовисування) та Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). Шевченко випереджає суперника менше ніж на один відсоток.

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Про це свідчать дані екзитполів групи "Рейтинг".

Розподіл голосів згідно з даними екзитполу:

  • Олександр Шевченко – 32,4%;
  • Руслан Кошулинський – 31,6%;
  • Василь Вірастюк ( "Слуга народу") – 29,4%.

Тим часом у партії "Слуга народу" заявили, що, за даними екзитполу, проведеного політсилою, перемагає Василь Вірастюк.

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"Зараз рано підбивати підсумки голосування. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів і чекатимемо на справжні результати виборів на основі протоколів. У будь-якому разі екзитполи – це соціологія, вона має похибку, тому ще не час говорити про кінцевий результат. Але ми впевнені у перемозі Вірастюка", – зазначив голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

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Нагадаємо, на Прикарпатті за перемогу борються 14 кандидатів: Василь Вірастюк, Юрій Голіней, Руслан Дереворіз, Марія Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинський, Іван Макар, Михайло Ноняк, Йосип Резеш, Сергій Сивачук. У список також увійшли два повних тезки – Олександр Леонідович Шевченко і Олександр Леонідович Шевченко. Конкуренцію їм складуть Олександр Петрович Шевченко і Юрій Юрченко.

Нагадаємо, що в 87-му окрузі волонтер Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру.

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довибори Руслан Кошулинський Олександр Шевченко
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