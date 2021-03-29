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На Донбасі хочуть створити "пояс успішності": Резніков пояснив, що це означає

29 березня, 11:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновник розповів, скільки мільярдів доларів потрібно на ліквідацію наслідків російської агресії

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пропонує створити "пояс успішності" на Донбасі для відновлення і розвитку економіки Донецької і Луганської областей.

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За його словами, на ліквідацію наслідків російської агресії потрібен як мінімум 21 млрд доларів. Таку суму підрахували у Віденському інституті економіки.

Своєю чергою Кабінет міністрів України розглядає чотири джерела фінансування:

  • власний бюджет;
  • зовнішні кредити;
  • донорська допомога;
  • інвестори.

Їхні вкладення застрахують від військових і політичних ризиків, пообіцяв віцепрем'єр.

"Якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то ті, хто займається ризиковим капіталом, зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити", – сказав Рєзніков.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Резніков заявляв, що повна реінтеграція Донбасу займе не менше 25 років. Чиновник навів у приклад Хорватію, в якій вже 25 років триває розмінування.

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Нагадаємо, у жовтні 2019 року Україна і Світовий банк запустили роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки, головною метою якого буде відновлення і майбутня реінтеграція Донбасу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закриття інвестиційного форуму RE: Think Invest in Ukraine в Маріуполі.

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Донбас Олексій Резніков реінтеграція реінтеграція донбасу

Джерело: Сьогодні

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